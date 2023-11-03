Роздягальня мюнхенців демонструє перші ознаки розколу між головним тренером і командою, інформує Bayern & Germany з посиланням на репортера Керрі Хау.

Мюллєр накинувся на партнерів по Баварії після сенсаційної поразки в Кубку Німеччини

У березні Тухеля несподівано запросили на місце Юліана Нагельсманна, але відтоді Баварія радше регресує. Виліт з Кубка Німеччини від третьолігового Саарбрюкена став черговим ударом по репутації "ротен". Також команді не подобається, що тренер завів собі улюбленців (Кейн, Сане), а з рештою підопічних може взагалі не спілкуватись тижнями.

Ще одна погана "звичка" Тухеля – публічна критика. Джошуа Кімміх не оцінив випадів наставника на адресу півзахисту після одного з невдалих матчів. Якщо 50-річний фахівець не змінить своїх методів, то ризикує остаточно втратити роздягальню або навіть роботу в Баварії. Схожі ситуації з ним вже траплялись у Челсі та дортмундській Борусії.

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