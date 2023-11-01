Кубок Німеччини, 2-й раунд

Борусія Д – Хоффенхайм – 1:0

Гол: Ройс, 43

Зандхаузен – Байєр – 2:5

Голи: Ерліх, 50, Бен Балла, 56 – Паласіос, 21 (з пенальті), Та, 54, Гложек, 85, Адлі, 88, 90+2

Саарбрюкен – Баварія – 2:1

Голи: Зондмайєр, 45+1, Гаус, 90+6 – Мюллєр, 16

Фрайбург – Падерборн – 1:3

Голи: Еггештайн, 69 – Білбія, 4, 56, Муслія, 33

Вікторія Кельн – Айнтрахт Ф – 0:2

Гол: Шкірі, 14, Кнауфф, 90

Герта – Майнц – 3:0

Голи: Резе, 45+3 (з пенальті), Табакович, 50 (з пенальті), 61

Єдиного гола Марко Ройса "в роздягальню" виявилося достатньо для проходу Дортмундом Хоффенхайма. Цей мінімальний рахунок не відображає тотальної переваги "джмелів" у цій зустрічі: шикарні нагоди для взяття воріт мали Мукоко та Байно-Гіттенс, але їх підвела реалізація. Зрештою, зустріч на стадіоні Сігнал Ідуна Парк завершилася вилученням захисника гостей Озана Кабака. Він вийшов на поле в середині другого тайму і примудрився заробити два попередження.

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Попри підсумковий результат (2:5), далеко не все так однозначно було в матчі між командою третього дивізіону Сандхаузеном і лідером Бундесліги Байєром. Господарі двічі зрівнювали рахунок під час зустрічі, і команда Хабі Алонсо зуміла забити переможний м'яч лише на 85-й хвилині – тільки після цього Сандхаузен посипався. До слова, щодо другого м'яча Байєра в цьому матчі у виконанні Джонатана Та є питання – можливо, захисник перебував в офсайді. На жаль, VAR використовується в Кубку Німеччини тільки зі стадії 1/8 фіналу, тому правди ми так і не дізнаємося...

Баварія сенсаційно вилетіла з Кубка Німеччини, пропустивши на 90+6-й хвилині переможний м'яч. Мюнхенці повели в рахунку в матчі з представником третього дивізіону Саарбрюкеном на 16-й хвилині завдяки голу Томаса Мюллєра, але нахабний андердог забив м'яч у відповідь перед самою перервою. Зондмайєр забив не кому-небудь, а Мануелю Нойєру, який повернувся у ворота Баварії. Томас Тухель хотів здобути позитивний результат малою кров'ю, але в середині другого тайму тренеру гостей довелося посилювати склад Мусіалою, Команом і Гнабрі – інакше на Баварію міг чекати додатковий час. Проте навіть такий варіант розвитку подій був би більш сприятливим для гостей, тому що вони програли. На 90+6-й хвилині господарі поля розіграли аут і провели симпатичну атаку, яку завершив Гаус.

Окрім того, що Баварія програла, вона ще й втратила центрального захисника Маттейса де Лігта. Коли на 25-й хвилині матчу нідерландець покидав поле, Томас Тухель тримався за голову, і цей жест був більш ніж красномовним.