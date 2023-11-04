"Красные" ищут замену своей главной звезде, Мохамеду Салаху, на случай его возможного ухода.

Вингер Баварии Лерой Сане попал на радары Ливерпуля – немца видят в статусе замены Салаху, сообщает Caught Offside со ссылкой на инсайдера Кристиана Фалька.

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Впрочем, трансфер с большой долей вероятности не состоится. "Еще одна плохая новость для Ливерпуля. По слухам, "красные" рассматривают Лероя Сане в статусе наследника Мохамеда Салаха. Однако я слышал, что семья Сане окончательно обжилась в Мюнхене и очень счастлива жить в этом городе.

Переход в Ливерпуль пока трудно представить. Семью больше соблазняют такие мегаполисы, как Лондон, Мадрид и Барселона. Но продление контракта с Баварией сейчас выглядит наиболее вероятным вариантом", – написал Фальк в колонке.

Добавим, что Сане в текущем сезоне сыграл в 15 матчах за Баварию, отметившись 9 голами и 3 ассистами. Салах же провел 14 поединков за Ливерпуль, записав в свой актив 10 голов и 4 результативные передачи.

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