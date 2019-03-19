Друга молодість Мессі: він перевершує цілі клуби та йде на "вічний рекорд", який сам поставив

Нападник Барселони Ліонель Мессі проводить один з найкращих сезонів у власній кар'єрі. Фанати Барселони можуть мріяти про требл.

Йому аплодує навіть 60-тисячний Беніто Вільямарін, який завжди влаштовує пекельний прийом для своїх суперників. Покидаючи стадіон, фанати "огірків" не приховували захоплення грою геніального аргентинця: "ми мали справу з богом", "він заслуговує на такий прийом", "найкращий"... Матч проти Бетіса поповнив золоту колекцію Лео, це був шедевр планетарного масштабу, який заслуговує місця у найкращих музеях світу. "Овації уболівальників? Дуже їм вдячний. Такого зі мною раніше не траплялося", – скромно заявив аргентинець, мабуть, забувши, що свого часу піднімав на ноги легендарний Кальдерон.

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У свої неповні 32 аргентинець демонструє, можливо, кращий футбол, ніж при Гвардіолі. Для точного опису творчості Лео вже не залишилось жодних епітетів. Всі вони були використані протягом 15-ти сезонів його неймовірної кар'єри. Інколи здається, що голи Мессі – це рутина. Ви дивитесь, як кожного разу він витягує кролика з-під капелюха, але вже майже не дивуєтесь, неначе так і повинно бути, наначе його гра ототожнюється з магією. Але ж чорт забирай, хіба це нормально? Піке, можливо, найкраще підсумував севільський перформенс Мессі: "Особливих гравців, насправді, багато, однак Лео унікальний. Чому? Бо він робить це регулярно вже 14 років поспіль".

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Регулярність – велика сила аргентинця. Але у поточному сезоні він довів, що все ще продовжує прогресувати. Мессі переживає другу молодість, а найкраще це підтверджує його космічна статистика. "Цифри ніколи не брешуть", – сказав якось Кріштіану Роналду у відповідь на критику власних хейтерів. І справді, цифри не брешуть – Мессі зараз перевершує не лише усіх гравців з провідних першостей Європи, а й цілі клуби. У поточному сезоні геній з Росаріо забив 39 голів у 24-х поєдинках. Він очолює рейтинги "Пічічі" (29) та "Золотий бутс" (58 пунктів), а також перебуває на вершині снайперських перегонів Ліги чемпіонів (8), поділяючи першу сходинку разом з Лєвандовскі, який вже покинув турнір.

Той, хто після римського фіаско Барселони розповідав, що найкращі роки Мессі вже далеко позаду, просто рве волосся на власній голові. Лео довів зворотнє – його позитивна статистика продовжує зростати у геометричній прогресії. Для прикладу, зараз жива легенда каталонського клубу демонструє найкращу середню результативність за останні 7 років. Аргентинець забиває кожні 76,7 хвилин, лише трохи не дотягуючи до цифр з сезону 2011/12 (71,5). Продовживши у тому ж дусі, він цілком спроможний побити власний "вічний рекорд" з 2012 року, коли виграв бомбардирські перегони Прімери з 50-ма м'ячами на рахунку.

Мессі продовжує вдосконалюватись. При Вальверде він став більш прагматичним, як і вся Барселона, але не менш ефективним. У поєдинку проти Бетіса Лео зайвий раз самоствердився як найкращий виконавець штрафних на цій планеті. Це був його п'ятий гол зі "старого фрагменту гри" від початку сезону (Алавес, ПСВ, Бетіс та двічі Еспаньйол). Відсоток його влучності також невпинно зростає (10%) – 5 м'ячів після 32-х спроб. Відтак, Мессі залишилось завдати лише трьох результативних ударів, щоб повторити персональний рекорд з минулого сезону – 7 голів. Однак тоді йому знадобилось аж 72 підходи.

Неймовірно, але факт: починаючи з сезону 2011/12, Мессі поступається лише Ювентусу за кількістю голів прямими ударами зі штрафних – 25 проти 29. При цьому, він самотужки наколотив більше ніж, наприклад, весь мадридський Реал (24). Якщо брати до уваги лише поточний сезон, то аргентинцеві немає рівних ані за кількістю м'ячів з-за меж карного майданчика (7), ані за числом реалізованих штрафних (5). До слова, на Беніто Вільямарін володар п'яти "Золотих м'ячів" оформив 51-й хет-трик у власній кар'єрі. Він став першим футболістом в іспанському футболі, який 45 разів забивав три голи за матч. Фантастика чи не так?

Саме завдяки Мессі каталонський гранд повністю здомінував іспанську першість. Барселона настільки часто підкорює Прімеру (7 разів за останні 10 років), що їхнє суперництво з Реалом, здається, вимірюють лише тріумфами у Лізі чемпіонів. Однак навіть сам Зідан якось визнав, що виграти національний чемпіонат значно складніше, бо саме на довгій дистанції команда демонструє справжню регулярність та конкурентоспроможність.

Мессі, схоже, байдуже на дискусії та суперечки. Він просто веде "блаугранас" до чергового титулу, хоча й зовсім не приховує, що прагне більшого. Ще на старті сезону капітан Барси чітко розставив пріоритети: "Ми зробимо все можливе, щоб повернути кубок Ліги чемпіонів на Камп Ноу". Лео вже п'ять років не здіймав над головою головний трофей Старого Світу, але практично завжди його перемоги на європейській арені асоціювались з треблом. Принаймні так було у 2009 та 2015 роках. Фанати Барселони можуть мріяти про більше.