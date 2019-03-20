Каріус попросив Ліверпуль перервати його оренду в Бешикташі

Голкіпер Бешикташа Лоріс Каріус серйозно налаштований покинути турецький клуб.

Каріус конфліктує з головним тренером Бешикташа Шенолом Гюнешом, який відверто критикує 25-річного воротаря.

Каріус може продовжити кар'єру в Олімпіакосі

Саме через це Лоріс звернувся до Ліверпуля ("червоні" віддали Каріуса в оренду на 2 сезони) за допомогою в розірванні угоди з Бешикташем, повідомляє Turkiye Gazetesi.

Стверджується, що Каріус може повернутися в чемпіонат Німеччини. У нього є пропозиції від франкфуртського Айнтрахта та дюссельдорфської Фортуни.

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В нинішньому сезоні німецький голкіпер провів за Бешикташ 22 матчі в турецькій Суперлізі, в який отримав 2 жовті картки.