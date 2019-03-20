Каріус попросив Ліверпуль перервати його оренду в Бешикташі

Голкіпер Бешикташа Лоріс Каріус серйозно налаштований покинути турецький клуб.
Каріус конфліктує з головним тренером Бешикташа Шенолом Гюнешом, який відверто критикує 25-річного воротаря.
Каріус може продовжити кар'єру в Олімпіакосі
Саме через це Лоріс звернувся до Ліверпуля ("червоні" віддали Каріуса в оренду на 2 сезони) за допомогою в розірванні угоди з Бешикташем, повідомляє Turkiye Gazetesi.
Стверджується, що Каріус може повернутися в чемпіонат Німеччини. У нього є пропозиції від франкфуртського Айнтрахта та дюссельдорфської Фортуни.
Бешикташ не виплачує зарплату Каріусу протягом чотирьох місяців – воротар хоче судитись з клубом, за який виступає
В нинішньому сезоні німецький голкіпер провів за Бешикташ 22 матчі в турецькій Суперлізі, в який отримав 2 жовті картки.