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Реал готовий викласти 102 млн євро за Дибалу, – The Sun

12:41 1519 Читать на русском
Реал готовий викласти 102 млн євро за Дибалу, – The Sun
Пауло Дибала / ФК Ювентус

"Галактікос" зацікавлені у послугах аргентинського форварда "б'янконері" Пауло Дибали.

Президент Реала Флорентіно Перес прагне підсилити лінію атаки мадридського клубу. Задля цього він готує 102 млн євро для літнього трансферу Паулу Дибали, стверджує The Sun.

Марсело попросив продати його в Ювентус

За інформацією джерела, Дибала є пріорітетною покупкою для Реала під час літнього трансферного вікна.

Дибала може замислитися про відхід з туринського клубу через високу конкуренцію, адже хавбек Аарон Ремзі вже за крок від підписання контракту з Ювентусом, а це означає, що конкуренція у середній лінії італійського клубу буде просто шаленою.

Окрім цього, в разі потенційного трансферу Дибали Ювентус може взяти у оренду Іско, який конфліктує із наставником "галактікос" Сантьяго Соларі, та не проти покинути Іспанію.

Іспанські судді, можливо, допомогли Барселоні обіграти Леганес, а Суарес грубо "заїхав" по обличчю конкуренту Луніна

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