Ліверпуль заборонив Барселоні купувати своїх футболістів до 2021 року

Ліверпуль, після того як продав півзахисника Філіппе Коутінью Барселоні, уклав секретну угоду з каталонським клубом.

Суть домовленості полягає у забороні на придбання "синьо-гранатовими" гравців мерсисайдської команди протягом трьох років, повідомляє Cadena Ser.

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Коутинью хотів піти в каталонський клуб ще в 2017 році, Ліверпуль зміг зберегти його в команді, однак уже в січні наступного року трансфер все-таки відбувся. Тоді англійський клуб заробив на цьому переході 160 млн євро.

Крім цієї суми "червоні" отримали гарантії того, що Барселона не намагатиметься купити інших футболістів Ліверпуля до 2021 року.

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