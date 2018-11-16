Арсенал та Ліверпуль зробили запит щодо Дембеле – Барселона не збирається відпускати француза

Вінгер Барселони Усман Дембеле вже взимку може продовжити кар'єру в АПЛ. "Блаугранас" попри порушення французом режиму не збираються його відпускати.

Арсенал та Ліверпуль ведуть боротьбу за вінгера Барселони Усмана Дембеле. За інформацією Mirror, обидва клуби вже зробили запит щодо француза.

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Барселона роздумує над варіантом відпустити проблемного француза через порушення ним спортивного режиму.

Але генеральний менеджер "блаугранас" Пеп Сегура встиг заявити, що клуб не відпустить гравця.

"Немає жодних проблем з Дембеле. Він дуже молодий і ніколи не докладав таких зусиль, як зараз для адаптації в Барселоні", – сказав Сегура Cadena SER.

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