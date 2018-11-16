toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
СЛОВАЧЧИНА - УКРАЇНА ЛІГА НАЦІЙ НІДЕРЛАНДИ - ФРАНЦІЯ

Арсенал та Ліверпуль зробили запит щодо Дембеле – Барселона не збирається відпускати француза

17:03 0 Читать на русском
Арсенал та Ліверпуль зробили запит щодо Дембеле – Барселона не збирається відпускати француза
Усман Дембеле / соцмережі

Вінгер Барселони Усман Дембеле вже взимку може продовжити кар'єру в АПЛ. "Блаугранас" попри порушення французом режиму не збираються його відпускати.

Арсенал та Ліверпуль ведуть боротьбу за вінгера Барселони Усмана Дембеле. За інформацією Mirror, обидва клуби вже зробили запит щодо француза.

Дембеле залежний від відеоігор – проспав тренування Барселони та збрехав, що у нього болить живіт

Барселона роздумує над варіантом відпустити проблемного француза через порушення ним спортивного режиму.

Але генеральний менеджер "блаугранас" Пеп Сегура встиг заявити, що клуб не відпустить гравця.

"Немає жодних проблем з Дембеле. Він дуже молодий і ніколи не докладав таких зусиль, як зараз для адаптації в Барселоні", – сказав Сегура Cadena SER.

Топ-5 найочікуваніших трансферів зими: Дембеле набрид Барселоні, Погба хоче до Роналду, сенсаційний камбек Ібри

Теги
Трансфери Ліверпуля Трансфери Арсенала Трансфери Чемпіонату Іспанії Трансфери Чемпіонату Англії Арсенал Арсенал Ліверпуль Ліверпуль Барселона Барселона Англія Трансфери Усман Дембеле Усман Дембеле Трансфери Барселони
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
4
год
:
52
хв
Нідерланди
21:45
Франція
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук