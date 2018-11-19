Тостер для матері, молочний напій, цементна компанія: як витрачали перші серйозні гроші зіркові гравці

Від Хаві до Роналду: "Футбол 24" розповідає, як відомі футболісти розпоряджались своїми грошима на світанку кар'єри.

Хаві Ернандес

Леганда Барселони та збірної Іспанії на свою першу зарплату придбав тостер для матері.

Дроворуб, листоноша, реслер, криміналіст. Топ-8 найбільш незвичайних професій колишніх футболістів

Кріштіану Роналду

5-разовий володар "Золотого м'яча", отримавши перші серйозні гроші в Спортінгу, сказав своїй матері Долорес Авейру, що їй більше не потрібно працювати.

Едінсон Кавані

Нападник ПСЖ придбав нерухомість у рідному місті Сальто та декілька гектарів землі вартістю 5 млн долларів на березі річки Арапей (Уругвай).

Серхіо Агуеро

Зять Марадони та кум Мессі, розбагатівши на трансфері у Манчестер Сіті, витратив 1,5 млн дролларів на придбання спортивного автомобіля Lamborghini Aventador.

Дієго Годін

Центральний захисник Атлетіко та його товариш по збірній Уругваю Дієго Лугано купили цементну компанію "Cimsa".

Гарет Бейл

Валлійський вінгер, перебравшись з Тоттенхема у мадридський Реал, вклав кошти у відкриття спортивного бару в Кардіффі.

Джанлуїджі Буффон

Італійський воротар з початку своєї кар'єри інвестував у нерухомість. Його активи оцінюються у 20 мільйонів євро. Крім цього, Буффон відкрив ресторан у італійському місті Пістоя.

Луїс Суарес

Нападник Барселони, граючи в Ліверпулі, співпрацював з британською компанією, яка продає та орендує нерухомість по всьому Сполученому Королівстві.

Артуро Відаль

Хавбек Барселони придбав два гектари землі поблизу Сантьяго, де побудував заміський клуб з полями для гольфу.

Мауро Ікарді

Головний снайпер Інтера виклав більше 100 тисяч євро на золотий "Hummer H2".

Хуан Мата

Іспанець виділив кошти на платформу, яка об'єднує найпопулярніші соціальні мережі разом з YouTube, Vimeo і Tumbr.

Каземіро

Бразильський хавбек у дитинстві мріяв спробувати популярний напій з молока під назвою Якульт. Через високу ціну на продукт Каземіро реалізував своє бажання лише після того, як отримав зарплату в Сан-Паулу.

Арда Туран

Екс-хавбек Барселони, заробивши першу велику суму, здійснив мрію свого батьку та придбав йому автозаправку.