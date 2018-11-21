Ливерпуль запретил Барселоне покупать своих футболистов до 2021 года

Ливерпуль, после того как продал полузащитника Филиппе Коутиньо Барселоне, заключил секретное соглашение с каталонским клубом.

Суть договоренности состоит в запрете на приобретение "сине-гранатовыми" игроков мерсисайдской команды в течение трех лет, сообщает Cadena Ser.

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Коутиньо хотел уйти в каталонский клуб еще в 2017 году, Ливерпуль смог сохранить его в команде, однако уже в январе следующего года трансфер все-таки состоялся. Тогда английский клуб заработал на этом переходе 160 млн евро.

Кроме этой суммы "красные" получили гарантии того, что Барселона не будет пытаться купить других футболистов Ливерпуля до 2021 года.

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