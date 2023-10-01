Тоттенхем завдав Ліверпулю першої поразки в АПЛ 2023/24. Автогол Матіпа на останніх секундах компенсованого часу приніс "шпорам" перемогу з рахунком 2:1.

Матч ознаменувався кількома суперечливими суддівськими рішеннями. Арбітр поєдинку Саймон Хупер вилучив двох гравців Ліверпуля. Кертіс Джонс отримав червону після перегляду арбітром відеоповтору, а Діогу Жота отримав дві жовті картки, першу з яких за те, що гравець Тоттенхема перечепився без контакту з португальцем.

Тоттенхем – Ліверпуль – 2:1 – відео голів та огляд матчу з двома червоними і скасованим м'ячем Діаса

Ще один момент – скасований гол Луїса Діаса на 34-й хвилині. Колумбієць після пасу Салаха вивів Ліверпуль вперед, однак арбітри VAR намалювали офсайд. Намалювали в буквальному сенсі – PGMOL (орган, який відповідає за суддівство в АПЛ) визнав, що гол скасували помилково.

"PGMOL визнає серйозну людську помилку під час першого тайму матчу Тоттенхем Хотспур – Ліверпуль. Гол Луїса Діаса був скасований суддівською бригадою через офсайд. Це була явна й очевидна фактична помилка. Якби втрутився VAR, то гол зарахували б, але він не втрутився.

PGMOL проведе повну перевірку обставин, які призвели до помилки. Ми зв’яжемося з Ліверпулем і визнаємо помилку", – йдеться у заяві.

Завдяки скандальній перемозі Тоттенхем піднявся на друге місце АПЛ. Ліверпуль опустився на 4 сходинку.

Ліверпуль вдев'ятьох програв Тоттенхему в матчі з суперечливим суддівством – автогол на останніх секундах став фатальним