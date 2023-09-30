Ліверпуль міг повести в рахунку на 12 хвилині, але Вікаріо потягнув удар Гакпо та добивання Робертсона. Мерсисайдці швидко залишились у меншості – Кертіс Джонс побачив перед собою червону картку за небезпечну гру проти Біссума. Арбітр ще й скасував гол Діаса після сумнівного офсайда. Федерація суддів Англії визнала "серйозну людську помилку" у рішенні скасувати гол колумбійця.

Ліверпуль вдев'ятьох програв Тоттенхему в матчі з суперечливим суддівством – автогол на останніх секундах став фатальним

А Тоттенхем забив за правилами – Меддісон розрізав передачею захист Ліверпуля, а Рішарлісон викотив Сону на порожні ворота. Мерсисайдці відігрались перед перервою – Гакпо з розвороту пробив Вікаріо. У другому таймі Ліверпуль лишився вдев'ятьох – Жота збив Удоджи, отримавши другу жовту. Тоттенхем дотиснув суперника на 90+6 – Матіп у власні ворота зрізав простріл Педро Порро.