Як Мудрик дійшов до такого і чи є світло в кінці тунелю
18:54 - Читать на русском
"Футбол 24" у проекті "Український ген" продовжує розповідати найцікавіші факти з життя українських зірок футболу сучасності та минулого.
Одразу два уродженці Краснограда нині виступають у топ-клубах Європи: Андрій Лунін у Реалі та Михайло Мудрик в Челсі. У новому епізоді пропонуємо Вам дізнатись, чому світ спортивних танців втратив Мудрика, як зірковий вінгер Челсі боровся з дитячими страхами і чому, попри непростий період в кар'єрі, ставити хрест на Михайлові ще зарано.
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