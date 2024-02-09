Одразу два уродженці Краснограда нині виступають у топ-клубах Європи: Андрій Лунін у Реалі та Михайло Мудрик в Челсі. У новому епізоді пропонуємо Вам дізнатись, чому світ спортивних танців втратив Мудрика, як зірковий вінгер Челсі боровся з дитячими страхами і чому, попри непростий період в кар'єрі, ставити хрест на Михайлові ще зарано.

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