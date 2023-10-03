У головного тренера Ліверпуля Юргена Клоппа буде обмежений вибір нападників в найближчих зустрічах.

Наставник мерсисайдців в скандальному матчі проти Тоттенхема (1:2) був змушений замінити Коді Гакпо. Форвард Ліверпуля отримав травму і не зміг дограти зустріч.

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Як інформує Mirror, 24-річний нідерландець пропустить щонайменше кілька тижнів. Він точно не допоможе Ліверпулю в Лізі Європи та проти Брайтона, а також не візьме учать в жовтневих матчах збірної Нідерландів. Мерсисайдці не повідомили точний діагноз Гакпо. В клубі сподіваються, що нападник повернеться на поле після міжнародної паузи.

Коді Гакпо приєднався до Ліверпуля взимку 2023 року. В поточному сезоні він зіграв у восьми матчах, забивши три голи.

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