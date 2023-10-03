У главного тренера Ливерпуля Юргена Клоппа будет ограничен выбор нападающих в ближайших играх.

Наставник мерсисайдцев в скандальном матче против Тоттенхэма (1:2) вынужден был заменить Коди Гакпо. Форвард Ливерпуля получил травму и не смог доиграть встречу.

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Как информирует Mirror, 24-летний голландец пропустит как минимум несколько недель. Он точно не поможет Ливерпулю в Лиге Европы и против Брайтона, а также не примет участие в октябрьских матчах сборной Нидерландов. Мерсисайдцы не сообщили точный диагноз Гакпо. В клубе надеются, что нападающий вернется на поле после международной паузы.

Коди Гакпо присоединился к Ливерпулю зимой 2023 года. В текущем сезоне он сыграл в восьми матчах, забив три гола.

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