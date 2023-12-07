Матіп покинув поле на 69-й хвилині гри проти Фулхема, а лікарі діагностували в камерунця розрив передньої хрестоподібної зв'язки, повідомляє офіційний сайт Ліверпуля.

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Пошкодження отримав і Алексіс Мак Аллістер. "У нього був поріз на нозі. Поки рана була відкритою, ми просто перев'язали її, очевидно, що це було боляче, але він міг грати. Потім ми наклали шви, але, очевидно, він більше не міг рухатися. Зараз ми повинні побачити, скільки часу це займе. Сподіваюся, що не дуже довго", – наводить слова Клоппа сайт "червоних".

Таким чином, Матіп не допоможе Ліверпулю до кінця поточного сезону. Є підозра, що камерунець може пропустити і старт наступної кампанії. У поточному сезоні Жоель провів за Ліверпуль 14 матчів, не відзначившись результативними діями.

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