Матип покинул поле на 69-й минуте игры, а врачи диагностировали у камерунца разрыв передней крестообразной связки, сообщает официальный сайт Ливерпуля.

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Повреждения получил и Алексис Мак Аллистер. "У него был порез на ноге. Пока рана была открытой, мы просто перевязали ее, очевидно, что это было больно, но он мог играть. Затем мы наложили швы, но, очевидно, он больше не мог двигаться. Сейчас мы должны увидеть, сколько времени это займет. Надеюсь, что не очень долго", – приводит слова Клоппа сайт "красных".

Таким образом, Матип не поможет Ливерпулю до конца текущего сезона. Есть подозрение, что камерунец может пропустить и старт следующей кампании. В текущем сезоне Жоэль провел за Ливерпуль 14 матчей, не отметившись результативными действиями.

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