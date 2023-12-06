Півзахисник Міккел Дуелунд, що належить Динамо, свого часу міг перебратися до АПЛ.

"З молодіжною збірною Данії ми грали товариський матч проти Ліверпуля U-23. Ми виграли з рахунком 3:1. Я зіграв хороший поєдинок. За декілька днів надійшла пропозиція від Ліверпуля.

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Мова йшла про тренування з першою командою, а потім виступи за молодіжну команду. Це була хороша пропозиція. Але це був час, коли я проходив свій шлях становлення футболіста основної команди Мідтьюлланда", – додав Дуелунд в інтерв’ю Sporten.com.

Нагадаємо, Дуелунд перебрався в Динамо у 2018-му за 4 мільйони євро. За три роки провів у Києві всього 26 матчів, тож "біло-сині" віддали його в оренду у Неймеген. Минулої зими вінгер перебрався в Орхус.

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