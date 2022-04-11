Ліверпуль звів очний матч з Манчестер Сіті до нічиєї та залишився у чемпіонських перегонах. Оглядаємо календар претендентів на титул на фініші сезону.

Ман Сіті – Ліверпуль: АПЛ з невмирущою інтригою – топ-клас конкурента Зінченка, парадокси золотого бою, анонс фіналу ЛЧ

Ситуація на цей момент: Манчестер Сіті (74 бали) мінімально випереджає Ліверпуль (73 бали). У мерсисайдців (+57) краща різниця забитих/пропущених, ніж у манкуніанців (+52), тому у випадку рівності очок на фініші чемпіоном стане Клопп.

У кожної з команд попереду по 7 матчів. Обидві продовжують виступати в Лізі чемпіонів і Кубку Англії (до речі, цієї суботи Ліверпуль і Сіті ще раз зійдуться в рамках півфіналу національного кубка). Тому додаткового відпочинку ніхто не матиме.

Календар Ліверпуля:

Манчестер Юнайтед (вдома) – 19 квітня, 22:00. Складність – ***

Евертон (вдома) – 24 квітня, 18:30. Складність – ***

Ньюкасл (виїзд) – 30 квітня, 14:30. Складність – **

Тоттенхем (вдома) – 7 травня, 21:45. Складність – ****

Астон Вілла (виїзд) – 10 травня, 22:00. Складність – **

Саутгемптон (виїзд) – 15 травня, 18:30. Складність – **

Вулверхемптон (вдома) – 22 травня, 18:00. Складність – ***

Календар Манчестер Сіті:

Брайтон (вдома) – 20 квітня, 22:00. Складність – **

Уотфорд (вдома) – 23 квітня, 17:00. Складність – *

Лідс (виїзд) – 30 квітня, 19:30. Складність – **

Ньюкасл (вдома) – 8 травня, 18:30. Складність – **

Вулверхемптон (виїзд) – ймовірно 11 травня, дата ще не встановлена. Складність – ***

Вест Хем (виїзд) – 15 травня, 18:30. Складність – ***

Астон Вілла (вдома) – 22 травня, 18:00. Складність – **

Очевидно, що у Ліверпуля важчий календар. Головне випробування – зустріч з Тоттенхемом. "Шпори" набрали хід, а в першому колі Конте переграв Клоппа за всіма параметрами і був дуже близьким до перемоги. МЮ і Евертон у глибокій кризі, але дербі завжди пишуть окрему історію. Єдиний плюс для "червоних" – всі матчі зі складними суперниками будуть на Анфілді, а виїзди заплановані до немотивованих середняків.

У Манчестер Сіті порівняно календар мрії. Жодного суперника з "великої шістки". Найбільшою загрозою виглядає Вест Хем – два попередні виїзди до Ярмоленка завершувалися для Гвардіоли нічиїми. Ще є незручний Вулверхемтон, а в останньому турі долю чемпіонства на користь Ліверпуля може вирішити сам Стівен Джеррард. Водночас є дуже легкий опонент, з яким можна набити різницю голів (чотири останні матчі з Уотфордом – 21:1).

Ще один важливий нюанс. У 4 турах Ліверпуль гратиме раніше за Манчестер Сіті, тому "містяни" матимуть перевагу – виходитимуть на матч, знаючи результат суперника. Манчестер Сіті лише раз зіграє швидше (дата гри з Вулверхемптоном ще не визначена, але вона точно буде після 10 квітня), а в останніх двох турах матчі відбудуться паралельно.

Майже все говорить за Манчестер Сіті: краща гра в очному поєдинку з Ліверпулем, одне очко гандикапу, легші суперники, зручніший час матчів. FiveThirtyEight (портал, який прогнозує спортивні результати, базуючись на статистиці в попередніх матчах) явним фаворитом виділяє Сіті. На чемпіонство Зінченка дають 67%, а на титул конкурента – 33%.

Боротьба за скудетто між Міланом, Інтером і Наполі – в кого найлегший календар?