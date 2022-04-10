Матч, як і онлайн-трансляція Ман Сіті – Ліверпуль на "Футбол 24", стартував о 18:30. Перший момент уже на 5 хвилині. Жезус зовсім вільний на правому фланзі, Стерлінг без будь-якої опіки розстрілює і, звісно ж, влучає прямо в голкіпера. Однак друга хвиля атаки таки приводить до взяття воріт. Де Брюйне, який перебуває у космічній формі, бахнув здалеку, рикошет від Матіпа завадив Аліссону. Надзвичайно багато простору отримує Сіті в межах штрафного гостей. Встигають гравці Клоппа читати епізоди, та напруга постійна плюс вбивчо працює пресинг на чужій половині.

Манчестер Сіті – Ліверпуль: онлайн-трансляція матчу АПЛ

Едерсон міг стати автором божевільного автогола. Підбирав бразильський воротар м'яч, аби вибити, але втратив контроль в якийсь момент і ледь встиг вибити під тиском Жоти на самісінькій лінії. Купа дивних рикошетів і нервових рішень у цьому фактично чемпіонському матчі АПЛ. Александер-Арнольд, ось наприклад, запоров перспективну контру бездарним ударом з центра поля. Канселу класно розібрався у штрафному після блискучого закидання Ляпорта зі своєї половини. Де Брюйне не влучив після пасу португальця, який сьогодні діє на клубній позиції Зінченка ліворуч у захисті.

Канселу тепер уже не помічає опіки Трента і пробиває майже з тієї ж зони після суперпасу Бернарду з глибини – повз ворота. І все той же Жоау віддає на 37 хвилині топовий пас на Жезуша. Ліверпуль після кутового побіг створювати офсайд для трійки суперників, але ж Габріель залишився на лінії! Александер-Арнольд не ралізує вбивчий момент через сейв Едерсона, хоча там і так офсайд. На якийсь крок встигають захисники Ліверпуля гасити пожежу за пожежу. Майстер-клас і від Ляпорта, який у штрафному класно зупинив підкатом Жоту. Біля чужих же воріт іспанський центрбек влучає у стійку. Щоправда й тут положення поза грою.

Фоден забиває незрозуміло нащо, адже свисток пролунав за кілька секунд до того – фол в атаці. Перший там цілком собі за Ман Сіті – 7:2 за ударами (5:1 в межах штрафного), вдвічі більше влучань у площину воріт (4:2) та стовідсоткових моментів (2:1), тож проміжний результат став цілком собі закономірним. Хоча метрика очікуваних голів показує, що не все так фатально і для Ліверпуля (xG 0,79:0,46).

Гості підбирають на чужій половині після не зовсім вдалого виночу Канселу. Жота витягує за собою Ляпорта, Салах миттєво видає на вільного Мане в зоні, яку не встигає закрити Вокер. Сенегалець вміло розібрався. На старті другого тайму 2:2. Тут же ще кілька спроб зловити удачу, але Сіті досить спокійно тримає удар. Жезус накручує кількох захисників, уже відіграний і голкіпер – лише ван Дейк страхує у порожніх воротах. Стерлінг втретє виводить манчестерців уперед. Здавалося, що ця ситуація аналогічна до другого гола господарів, у якому теж в офсайд забрався гравець, який не впливає на епізод. Але ні, VAR угледів мінімальние положення поза грою.

Салах пробиває з правого флангу мінімально повз дальній кут. Жезус після пасу Де Брюйне також прорвався у штрафний і не влучив у ближній. Канселу спершу обікрав Салаха, а згодом фінтами розкидав двох суперників, зупинили Жоау лише фолом. Перший кутовий Ліверпуля лише на 77 хвилині. Усе завершилося ударом Хендерсона з підбирання в блок. Капітан відразу після цього поступається місцем на полі Набі Кейта. Марез, який замінив Стерлінга, зі штрафного поцілив у зовнішню стійку.

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Вистачає і грубощів у стримуванні технічних проривів гравців обох команд. Перспективний штрафний і для Ліверпуля, але Александер-Арнольд не знайшов партнера своїм навісом. На останній, четвертій компенсованій хвилині Мареза вивели на розкішну позицію. Де Брюйне створив момент. Алжирець обвів ван Дейка, але перекинув ворота. Нічия означає, що Ман Сіті продовждує випереджати Ліверпуль лише на 1 бал.