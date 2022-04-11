Ливерпуль свел очный матч с Манчестер Сити к ничьей и остался в чемпионской гонке. Осматриваем календарь претендентов на титул на финише сезона.

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Ситуация в данный момент: Манчестер Сити (74 балла) минимально опережает Ливерпуль (73 балла). У мерсисайдцев (+57) лучше разница забитых/пропущенных, чем у манкунианцев (+52), поэтому в случае равенства очков на финише чемпионом станет Клопп.

У каждой из команд впереди по 7 матчей. Обе продолжают выступать в Лиге чемпионов и Кубке Англии (кстати, в эту субботу Ливерпуль и Сити еще раз сойдутся в рамках полуфинала национального кубка). Поэтому дополнительного отдыха никто не получит.

Календарь Ливерпуля:

Манчестер Юнайтед (дома) – 19 апреля, 22:00. Сложность – ***

Эвертон (дома) – 24 апреля, 18:30. Сложность – ***

Ньюкасл (выезд) – 30 апреля, 14.30. Сложность – **

Тоттенхэм (дома) – 7 мая, 21:45. Сложность – ****

Астон Вилла (выезд) – 10 мая, 22:00. Сложность – **

Саутгемптон (выезд) – 15 мая, 18:30. Сложность – **

Вулверхэмптон (дома) – 22 мая, 18:00. Сложность – ***

Календарь Манчестер Сити:

Брайтон (дома) – 20 апреля, 22:00. Сложность – **

Уотфорд (дома) – 23 апреля, 17:00. Сложность – *

Лидс (выезд) – 30 апреля, 19.30. Сложность – **

Ньюкасл (дома) – 8 мая, 18:30. Сложность – **

Вулверхэмптон (выезд) – вероятно 11 мая, дата еще не установлена. Сложность – ***

Вест Хэм (выезд) – 15 мая, 18:30. Сложность – ***

Астон Вилла (дома) – 22 мая, 18:00. Сложность – **

Очевидно, что у Ливерпуля более тяжелый календарь. Главное испытание – встреча с Тоттенхэмом. "Шпоры" набрали ход, а в первом круге Конте обыграл Клоппа по всем параметрам и был очень близок к победе. МЮ и Эвертон в глубоком кризисе, но дерби всегда пишут отдельную историю. Единственный плюс для "красных" – все матчи со сложными соперниками будут на Анфилде, а выезды запланированы к немотивированным середнякам.

У Манчестер Сити в сравнении календарь мечты. Ни одного соперника из "большой шестерки". Наибольшей угрозой выглядит Вест Хэм – два предыдущих выезда к Ярмоленко завершались для Гвардиолы ничьими. Еще есть неудобный Вулверхэмтон, а в последнем туре судьбу чемпионства в пользу Ливерпуля может решить сам Стивен Джеррард. В то же время есть очень легкий оппонент, с которым можно набить разницу голов (четыре последних матча с Уотфордом – 21:1).

Еще один важный нюанс. В 4 турах Ливерпуль будет играть раньше Манчестер Сити, поэтому "горожане" будут иметь преимущество – выходить на матч, зная результат соперника. Манчестер Сити только раз сыграет быстрее (дата игры с Вулверхэмптоном еще не определена, но точно будет после 10 апреля), а в последних двух турах матчи состоятся параллельно.

Почти все говорит за Манчестер Сити: лучшая игра в очном поединке с Ливерпулем, одно очко гандикапа, более легкие соперники, более удобное время матчей. FiveThirtyEight (портал, прогнозирующий спортивные результаты, основываясь на статистике в предыдущих матчах) явным фаворитом выделяет Сити. На чемпионство Зинченко дают 67%, а на титул конкурента – 33%.

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