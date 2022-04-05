Три команди в Італії зберігають чудові шанси на чемпіонство.

За 7 турів до фінішу в Серії А запекла боротьба за чемпіонство. Мілан лідирує (67 очок), Наполі мінімально відстає (66 очок), а Інтер програє більше (63 очки), але має матч у запасі.

Календар Мілана:

Торіно (виїзд)

Дженоа (вдома)

Лаціо (виїзд)

Фіорентина (вдома)

Верона (виїзд)

Аталанта (вдома)

Сассуоло (виїзд)

Календар Наполі:

Фіорентина (вдома)

Рома (вдома)

Емполі (виїзд)

Сассуоло (вдома)

Торіно (виїзд)

Дженоа (вдома)

Спеція (виїзд)

Календар Інтера:

Верона (вдома)

Спеція (виїзд)

Рома (вдома)

Болонья (виїзд)

Удінезе (виїзд)

Емполі (вдома)

Кальярі (виїзд)

Сампдорія (вдома)

У Мілана 4 важкі матчі (Лаціо, Фіорентина, Аталанта та Дженоа, яка бореться за виживання), однак 3 з них вдома.

Наполі до кінця місяця зіграє вдома з Фіорентиною і Ромою, після чого матиме легку прогулянку немотивованими суперниками (крім Дженоа).

В Інтера дуже-дуже приємний календар. 6 опонентів без турнірної мотивації + Рома і Кальярі, який ще не гарантував собі прописку в еліті.

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