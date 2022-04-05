Боротьба за скудетто між Міланом, Інтером і Наполі – в кого найлегший календар?
За 7 турів до фінішу в Серії А запекла боротьба за чемпіонство. Мілан лідирує (67 очок), Наполі мінімально відстає (66 очок), а Інтер програє більше (63 очки), але має матч у запасі.
Календар Мілана:
Торіно (виїзд)
Дженоа (вдома)
Лаціо (виїзд)
Фіорентина (вдома)
Верона (виїзд)
Аталанта (вдома)
Сассуоло (виїзд)
Календар Наполі:
Фіорентина (вдома)
Рома (вдома)
Емполі (виїзд)
Сассуоло (вдома)
Торіно (виїзд)
Дженоа (вдома)
Спеція (виїзд)
Календар Інтера:
Верона (вдома)
Спеція (виїзд)
Рома (вдома)
Болонья (виїзд)
Удінезе (виїзд)
Емполі (вдома)
Кальярі (виїзд)
Сампдорія (вдома)
У Мілана 4 важкі матчі (Лаціо, Фіорентина, Аталанта та Дженоа, яка бореться за виживання), однак 3 з них вдома.
Наполі до кінця місяця зіграє вдома з Фіорентиною і Ромою, після чого матиме легку прогулянку немотивованими суперниками (крім Дженоа).
В Інтера дуже-дуже приємний календар. 6 опонентів без турнірної мотивації + Рома і Кальярі, який ще не гарантував собі прописку в еліті.
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