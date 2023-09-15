Під час міжсезоння "сині" здебільшого використовували схему з 4 захисниками, де Михайло Мудрик отримував достатньо часу і виглядав непогано. Втім, з початком офіційного сезону Почеттіно перейшов на 3 захисники. Бен Чілвел отримав білш атакувальну роль і виглядає яскраво, а от Мудрику фактично не залишилося місця в основі. Попри нестабільні результати тренер Челсі налаштований продовжити експерименти.

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"Я знаю, що Бен є захисником, але він може допомогти команді на різних позиціях. Гадаю, для пожвавлення команди саме Чілвел створив більше моментів, ніж будь-який інший гравець. Здається, у збірній він також грає на схожій позиції", – наводить слова Почеттіно Evening Standard.

Найближчий матч Челсі проведе 17 вересня на полі Борнмута. У попередніх 4 турах АПЛ Чілвел незмінно виходив зі старту, поки Мудрик сидів у запасі.

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