ПСЖ, Мілан, Ньюкасл і Борусія Д сформували найгучнішу за іменами групу в ЛЧ 2023/24. Хтось забере дві путівки у плей-офф, хтось спуститься у ЛЄ, а комусь доведеться попрощатися з єврокубками вже у грудні.

Груповий етап Ліги чемпіонів сезону 2023/24 стартує вже 19 вересня. Футбол 24 разом з партнером HLIBNY DAR продовжує серію матеріалів про учасників головного клубного турніру Європи.

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Настала черга розповісти про квартет F. Це єдина група, де зібрані виключно представники класичних топ-5 чемпіонатів, тому не дивно, що на неї відразу накинули ярлик "групи смерті". Тут можна відстежити протистояння величезних грошей проти історії. ПСЖ та Ньюкасл не є "ноунеймами", але швидкого прориву досягли завдяки вливанням власників з Близького Сходу. Натомість Мілан і Борусія Д переживали непрості часи, вмикали режими жорсткої економії і досі відпускають ключових гравців, щоб разом з переможними традиціями утримувати нормальний фінансовий баланс.

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ПСЖ

Багаж минулого сезону: Другий рік з тріо Мессі-Мбаппе-Неймар розпочинався потужно, а завершився тотальним фіаско. Після чемпіонату світу команда Крістофа Гальтьє погрузла у конфліктах, травмах і різноманітних скандалах. Підсумок – безнадійний виліт в 1/8 фіналу ЛЧ і сіренька перемога в Лізі 1, яка катарських босів вже давно не збуджує.

Влітку відбулася зміна тренера, відхід Мессі, Неймара, Верратті та підписання табуна новачків. Луїсу Енріке привезли 11 нових гравців на суму понад 300 млн євро. Іспанцю потрібно зліпити зі всього цього команду, яка буде претендувати на перемогу в ЛЧ.

Амбіції: в 12-річну еру катарців вони незмінні – домінація на внутрішній арені і омріяна перемога в ЛЧ. Після міжсезоння команда втратила у "блиску", але суттєво додала у глибині складу та здоровій атмосфері. Навіть у такій групі ПСЖ виглядає фаворитом і таки повинен забирати одну з двох путівок до плей-офф. Якщо цього не станеться, то Луїс Енріке ризикує дуже швидко повторити сумну долю попередників. Після легкого "буксування" на старті ПСЖ набрав хід у чемпіонаті, який в принципі багатьма сприймається "грушею" перед баталіями в ЛЧ.

10 найдорожчих гравців: Кіліан Мбаппе, Рандаль Коло Муані, Маркіньйос, Ашраф Хакімі, Нуну Мендеш, Усман Дембеле, Мілан Шкріняр, Мануель Угарте, Гонсалу Рамуш, Лукас Ернандес/Джанлуїджі Доннарумма.

Головна зірка: після прощання з Мессі та Неймаром ця роль безальтернативно за Кіліаном Мбаппе. Форвард також капризував усе літо, проте Нассеру Аль-Хелаїфі вкотре вдалося продемонструвати свої здібності дипломатії. Кіліан поведе ПСЖ у черговому поході за "вухатим". Гідних помічників вистачає – Хакімі, Маркіньйос, зіркові новачки Дембеле, Коло Муані, Шкріняр.

Мілан

Багаж минулого сезону: підопічних Піолі лихоманило всю кампанію, але фініш можна вважати задовільним. Мілан дійшов до півфіналу ЛЧ, хоча там і довелося терпіти болючу поразку від Інтера. В Серії А "россонері" фінішували четвертими – звичайно, після Скудетто це регрес, проте вдалося зберегти для клубу хороші заробітки від Ліги чемпіонів.

Влітку керівництво Мілана ухвалило вольове рішення продати Сандро Тоналі (до нього ми ще повернемось), щоб на виручені кошти профінансувати трансферну кампанію. Цинічний підхід поки виправдовує себе – "россонері" набрали максимум очок у 3 турах і з оптимізмом підходять до єврокубків.

Амбіції: Мілан сподівається забирати путівку в ЛЧ спокійніше і таки бути серед претендентів на Скудетто. Трансфери мають допомогти у здійсненні цих планів. Так, Тоналі мріяв стати легендою клубу, але Піолі потребував якісного розширення складу. "Баласт" роздали і запросили значно цікавіших гравців – Пулішіч, Чуквуезе, Лофтус-Чік, Рейндерс, Окафор. Екс-представники Челсі відразу прописалися в основі і приносять користь. Зі свіжішим складом "россонері" зобов'язані чіплятися за плей-офф ЛЧ.

10 найдорожчих гравців: Рафаел Леау, Тео Ернандес, Майк Меньян, Фікайо Томорі, Ісмаель Беннасер (не заявлений на груповий етап через травму), П'єр Калюлю, Рубен Лофтус-Чік, Крістіан Пулішіч, Саму Чуквуезе, Давіде Калабрія.

Головна зірка: тут слід говорити про весь лівий фланг. Леау та Ернандес здатні залякати будь-кого, тому до них буде прикута особлива увага. У воротах Майк Меньян зберігає елітний рівень і завжди готовий допомогти з початком атак.

Ньюкасл

Багаж минулого сезону: "сороки" вже у перший повноцінний сезон зі саудівськими власниками потрапили до четвірки АПЛ і вперше за 20 років виступатимуть в ЛЧ. Ньюкасл прагматично поводиться на ринку і на полі. Клуб регулярно дозволяє собі дорогих новачків, але купує точково, не женучись за "гламуром". У грі Едді Хау робить ставку на міцну оборону і стрімкі контратаки з якісним завершенням.

Минуле літо не стало винятком. Ньюкасл запросив всього 4 новачків і витратив "чистими" близько 100 млн фунтів, які для саудитів – смішна сума. Щоправда, початок у пекельному календарі АПЛ виявився складним. "Сороки" розбили Астон Віллу, але потім програли три матчі поспіль проти Ман Сіті, Ліверпуля та Брайтона. Вимальовується тенденія, що підопічні Хау не вміють грати проти рівних собі.

Амбіції: Ньюкасл давно не виступав на такому рівні, а тут ще й з жеребкуванням не пощастило. У складі "сорок" банально бракує гравців з міжнародним досвідом. Це може виявитися ключовим фактором у протистоянні з постійними учасниками ЛЧ. Якщо саудити збережуть свою адекватну політику управління, то навряд каратимуть Хау в разі невиходу до плей-офф.

10 найдорожчих гравців: Александр Ісак, Бруно Гімараєс, Сандро Тоналі, Свен Ботман, Жоелінтон, Джо Віллок, Ентоні Гордон, Харві Барнс, Мігель Альмірон, Шон Лонгстафф.

Головна зірка: капітан Кіран Тріпп'єр веде команду за собою, хоча у новому сезоні не генерує звичної гостроти зі стандартів. У півзахисті формується зв'язка з величезним потенціалом – Гімараєс-Тоналі. Італієць вже у першому турі ЛЧ повернеться на Сан-Сіро та спробує помститися Мілану, який безцеремонно продав його у липні.

Борусія Д

Багаж минулого сезону: дортмундці мали унікальний шанс перервати 10-річну гегемонію Баварії. Підсумок всі ми знаємо – нічия Борусії з немотивованим Майнцом, Вестфален заливається сльозами, а Салатниця нікуди не рухається з насидженого місця у Мюнхені. В Лізі чемпіонів була виконана програма-мінімум. Команда Терзіча дісталася 1/8 фіналу, хоча кризовий Челсі також можна було пройти.

Влітку довелося прощатися з черговою зіркою. Беллінгем вирушив у Реал, залишивши чек на 100+ млн євро. Половину цих грошей Борусія витратила на новачків. Нмеча, Забітцер, Фюлькруг і Бенсебаїні це все добре, але ніхто навіть близько не здатен повторити магію Джуда. Безкоштовний відхід Геррейро у Баварію – ще одна відчутна втрата.

Амбіції: для нинішньої Борусії ця група реально виглядає смертельною. "Джмелі" мали слабких суперників на старті Бундесліги, але витиснули скромні 5 очок у трьох турах. Терзіч лише розводить руками, додаючи аргументів своїм критикам. Вихід Дортмунда у плей-офф ЛЧ буде маленьким дивом.

10 найдорожчих гравців: Юліан Брандт, Ніко Шлоттербек, Карім Адейємі, Ніклас Зюле, Грегор Кобель, Себастьян Аллє, Юссуфа Мукоко, Доніелл Мален, Джованні Рейна, Марсель Забітцер/Ремі Бенсебаїні.

Головна зірка: Юліан Брандт поступово стає новим талісманом Борусії, забираючи цей титул у Ройса. Сам Марко вже не може грати постійно, але у свої 34 ще приносить користь. Компліментів заслуговує і кіпер Грегор Кобель, який у минулій кампанії не раз витягував для команди безнадійні матчі. Швейцарцю слід готуватися до напруженої роботи у першому турі на полі ПСЖ.

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