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Ліверпуль виставив наймолодший склад в історії клубу на матч Кубка Англії

22:00 811 Читать на русском
Ліверпуль виставив наймолодший склад в історії клубу на матч Кубка Англії
Кертіс Джонс та Юрген Клопп / Фото ФК Ліверпуль

Кубок Англії не посідає пріоритетне місце у списку Юргена Клоппа.

 

Як і обіцяв наставник Ліверпуля Юрген Клопп, в поєдинку 4-го раунду Кубка Англії проти Шрусбері вийшов повністю молодіжний склад мерсисайдців.

Клопп розкрив секрет гри Ліверпуля

Середній вік гравців становить 19 років і 102 дні, що є наймолодшим складом в історії команди, повідомляє BBC Merseyside Sport. Честь одягнути капітанську пов'язку випала 19-річному Кертісу Джонсу, що теж є рекордом клубу.

Нагадаємо, перша зустріч між цими суперниками завершилась унічию 2:2.

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