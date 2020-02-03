toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ОЛЕКСАНДР ЗІНЧЕНКО АНДРІЙ ЛУНІН

Клопп розкрив секрет гри Ліверпуля

15:48 289 Читать на русском
Клопп розкрив секрет гри Ліверпуля
Юрген Клопп і Джордан Хендерсон / Фото з відкритих джерел

Німецький наставник Ліверпуля Юрген Клопп розповів, як його команді вдається не зменшувати обертів в АПЛ.

"Джордан Хендерсон – лише один із прикладів. Є й багато інших. Але хіба він виглядав капітаном команди, яка лідирує з 19-очковим відривом? Жодної секунди.

"Це було б хрі**во", – Клопп висміяв журналіста, який неправильно порахував очки Ліверпуля

Виглядав він так, немов ми вилетимо, якщо програємо. Такими були всі хлопці. Це єдиний для нас спосіб перемагати", – цитує Клоппа видання Goal.

Нагадаємо, мерсисайдці, завдяки поразці Зінченка і компанії від Тоттенхема, випереджають Манчестер Сіті вже на 22 очки і на всіх парах мчать до свого першого за 30 років чемпіонства.

Манчестер Юнайтед не зміг переграти Вулверхемптон, Ліверпуль розгромив Саутгемптон: 25-й тур АПЛ, субота

blog_ava
Ов'єдо – Альбасете: Лунін парирував зароблений Зозулею пенальті та виграв українську битву, наші – серед найкращих
01:14
9343
Теги
Англія Ліверпуль Ліверпуль Джордан Хендерсон Джордан Хендерсон Юрген Клопп Юрген Клопп АПЛ
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
5
год
:
14
хв
Сампдорія
21:45
Наполі
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук