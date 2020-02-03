Клопп розкрив секрет гри Ліверпуля

Німецький наставник Ліверпуля Юрген Клопп розповів, як його команді вдається не зменшувати обертів в АПЛ.

"Джордан Хендерсон – лише один із прикладів. Є й багато інших. Але хіба він виглядав капітаном команди, яка лідирує з 19-очковим відривом? Жодної секунди.

"Це було б хрі**во", – Клопп висміяв журналіста, який неправильно порахував очки Ліверпуля

Виглядав він так, немов ми вилетимо, якщо програємо. Такими були всі хлопці. Це єдиний для нас спосіб перемагати", – цитує Клоппа видання Goal.

Нагадаємо, мерсисайдці, завдяки поразці Зінченка і компанії від Тоттенхема, випереджають Манчестер Сіті вже на 22 очки і на всіх парах мчать до свого першого за 30 років чемпіонства.

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