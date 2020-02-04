Ливерпуль выставил самый молодой состав в истории клуба на матч Кубка Англии

Кубок Англии не занимает приоритетное место в списке Юргена Клоппа.

Как и обещал наставник Ливерпуля Юрген Клопп, в поединке 4-го раунда Кубка Англии против Шрусбери вышел полностью молодежный состав мерсисайдцев.

Клопп раскрыл секрет игры Ливерпуля

Средний возраст игроков составляет 19 лет и 102 дня, что является самым молодым составом в истории команды, сообщает BBC Merseyside Sport. Честь одеть капитанскую повязку выпала 19-летнему Кертису Джонсу, что тоже является рекордом клуба.

Напомним, первая встреча между этими соперниками завершилась вничью 2:2.

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