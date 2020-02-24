Ліверпуль вирвав важку перемогу над Вест Хемом – Ярмоленко не потрапив навіть у заявку

Вест Хем у завершальному матчі 27-го туру АПЛ зазнав драматичної поразки від Ліверпуля на виїзді.

Програму 27-го туру АПЛ закривав поєдинок на Енфілді, в якому Ліверпуль намагався продовжити свою безпрограшну серію, йдучи на рекорд Арсенала (чемпіонство без поразок). Хлопчиком для биття мав стати Вест Хем, який приїхав у гості без Ярмоленка – українця не було навіть у запасі.

Все починалося саме так, як і очікували мерсисайдські фанати. Вже на 9-й хвилині господарі відкрили рахунок внаслідок навісу Александера-Арнольда з правого флангу точно на голову Вейналдума. До речі, Ліверпуль таким чином оновив рекорд Манчестер Юнайтед сезону 2007/08, забивши у 36-му матчі АПЛ поспіль. Втім, "молотобійці" рівно за три хвилини провели гол у відповідь – це Діоп замкнув подачу Снодграсса з кутового на ближню стійку.

Надалі перший тайм проходив у високому темпі з атаками в обидва боки. Так, Фабіанскі витягнув класний удар Салаха на 16-й хвилині, Аліссон на 22-й в останню мить випередив Антоніо під час перспективного виходу сам на сам, а Александер-Арнольд на 30-й стріляв з передачі Фірміно повз дальній кут. На 40-й же хвилині ван Дейк пробив головою після подачі Трента – поперечина врятувала гостей.

На початку другого тайму Вест Хему вдалося шокувати Ліверпуль: Райс виконав подачу з флангу на Форналса, а той ударом у дотик вивів "молотобійців" уперед – 1:2! Надія хейтерів "червоних" на першу поразку підопічних Клоппа в АПЛ жевріла недовго: вже на 68-й хвилині Салах отримав пас з лівого флангу на лінію карного майданчика й вистрілив низом по центру, а Фабіанскі пропустив м'яч поміж рук. На 74-й Салах міг і асист записати на своє ім'я, простріливши поперек воріт на Фірміно, але Боббі не зміг забити у порожні.

Тим не менш, тиск Ліверпуля дався взнаки. На 81-й хвилині Александер-Арнольд внаслідок рикошету отримав м'яч на правому краю штрафного й перекинув Фабіанскі з гострого кута, а Мане заніс м'яч у ворота – 3:2. На 85-й він і дубль міг оформити з передачі все того ж Трента, але гол скасували через офсайд. Вест Хем же не здавався, ледь не зрівнявши рахунок на 89-й хвилині внаслідок виходу Боуена віч-на-віч з Аліссоном – голкіпер врятував мерсисайдців.

Зрештою, фінальний свисток зафіксував важку перемогу Ліверпуля, який набрав 79 очок і зберіг відрив від другого місця в 22 залікових бали. Вест Хем, маючи в активі 24 пункти, залишився на вісімнадцятій позиції в турнірній таблиці.