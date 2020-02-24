toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Англія
ДИНАМО ЛІВЕРПУЛЬ - ВЕСТ ХЕМ ШАХТАР - ДЕСНА УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Ліверпуль вирвав важку перемогу над Вест Хемом – Ярмоленко не потрапив навіть у заявку

24 лютого 23:53 49
Ліверпуль вирвав важку перемогу над Вест Хемом – Ярмоленко не потрапив навіть у заявку
Ліверпуль – Вест Хем – 3:2

Вест Хем у завершальному матчі 27-го туру АПЛ зазнав драматичної поразки від Ліверпуля на виїзді.

9’ Джорджініо Вейналдум
68’ Мохамед Салах
81’ Садьйо Мане
 
Ісса Діоп 12’
Пабло Форналс 54’
9’ Джорджініо Вейналдум
12’ Ісса Діоп
54’ Пабло Форналс
68’ Мохамед Салах
81’ Садьйо Мане

Програму 27-го туру АПЛ закривав поєдинок на Енфілді, в якому Ліверпуль намагався продовжити свою безпрограшну серію, йдучи на рекорд Арсенала (чемпіонство без поразок). Хлопчиком для биття мав стати Вест Хем, який приїхав у гості без Ярмоленка – українця не було навіть у запасі.

Все починалося саме так, як і очікували мерсисайдські фанати. Вже на 9-й хвилині господарі відкрили рахунок внаслідок навісу Александера-Арнольда з правого флангу точно на голову Вейналдума. До речі, Ліверпуль таким чином оновив рекорд Манчестер Юнайтед сезону 2007/08, забивши у 36-му матчі АПЛ поспіль. Втім, "молотобійці" рівно за три хвилини провели гол у відповідь – це Діоп замкнув подачу Снодграсса з кутового на ближню стійку.

Надалі перший тайм проходив у високому темпі з атаками в обидва боки. Так, Фабіанскі витягнув класний удар Салаха на 16-й хвилині, Аліссон на 22-й в останню мить випередив Антоніо під час перспективного виходу сам на сам, а Александер-Арнольд на 30-й стріляв з передачі Фірміно повз дальній кут. На 40-й же хвилині ван Дейк пробив головою після подачі Трента – поперечина врятувала гостей.

На початку другого тайму Вест Хему вдалося шокувати Ліверпуль: Райс виконав подачу з флангу на Форналса, а той ударом у дотик вивів "молотобійців" уперед – 1:2! Надія хейтерів "червоних" на першу поразку підопічних Клоппа в АПЛ жевріла недовго: вже на 68-й хвилині Салах отримав пас з лівого флангу на лінію карного майданчика й вистрілив низом по центру, а Фабіанскі пропустив м'яч поміж рук. На 74-й Салах міг і асист записати на своє ім'я, простріливши поперек воріт на Фірміно, але Боббі не зміг забити у порожні.

Тим не менш, тиск Ліверпуля дався взнаки. На 81-й хвилині Александер-Арнольд внаслідок рикошету отримав м'яч на правому краю штрафного й перекинув Фабіанскі з гострого кута, а Мане заніс м'яч у ворота – 3:2. На 85-й він і дубль міг оформити з передачі все того ж Трента, але гол скасували через офсайд. Вест Хем же не здавався, ледь не зрівнявши рахунок на 89-й хвилині внаслідок виходу Боуена віч-на-віч з Аліссоном – голкіпер врятував мерсисайдців.

Зрештою, фінальний свисток зафіксував важку перемогу Ліверпуля, який набрав 79 очок і зберіг відрив від другого місця в 22 залікових бали. Вест Хем, маючи в активі 24 пункти, залишився на вісімнадцятій позиції в турнірній таблиці.

blog_ava
Динамо продовжило контракт з Бєсєдіним
24 лютого
10561
Теги
Вест Хем Вест Хем Ліверпуль Ліверпуль Англія Ліверпуль - Вест Хем
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
21
год
:
58
хв
Наполі
22:00
Барселона
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук