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Венгер побоюється, що Ліверпуль зможе повторити рекорд Арсенала сезону 2003/04

12:31 581 Читать на русском
Венгер побоюється, що Ліверпуль зможе повторити рекорд Арсенала сезону 2003/04
Юрген Клопп та Арсен Венгер / Фото Metro

Колишній тренер Арсенала Арсен Венгер високо оцінив нинішній рівень Ліверпуля.

"Я не буду в захваті, якщо мерсисайдці повторять досягнення Арсенала. Завжди хочеться бути єдиним, хто домігся чогось особливого. Але якщо Ліверпуль зуміє це зробити, я скажу – чудова робота.

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Подібні досягнення існують, щоб їх повторювати і перевершувати. Якщо Ліверпуль заслуговує на це – добре.

Вони вже провели виняткову серію в минулому сезоні, коли програли тільки один матч. У цій кампанії у них до сих пір немає жодної поразки. Вони заслуговують всього, чого досягли", – цитує Венгера beIN Sports.

Нагадаємо, у сезоні 2003/04 Арсенал під керівництвом Венгера здобув перемогу в АПЛ, не зазнавши жодної поразки, чого до сих пір нікому не вдавалось.

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Ліверпуль Ліверпуль Англія Рекорди Арсен Венгер Арсен Венгер Арсенал Арсенал
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