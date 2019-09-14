Ліверпуль впевнено переміг Ньюкасл і залишився на вершині турнірної таблиці: 5 тур АПЛ, матчі суботи

В рамках 5-го туру чемпіонату Англії Ньюкасл на виїзді поступився Ліверпулю (1:3). Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Англії 2019/2020, 5-й тур

Ліверпуль – Ньюкасл – 3:1

Голи: Мане, 28, 40, Салах, 72 – Віллемс, 7

Брайтон – Бернлі – матч розпочнеться о 17:00

Вулверхемптон – Челсі – матч розпочнеться о 17:00

Манчестер Юнайтед – Лестер – матч розпочнеться о 17:00

Тоттенхем — Крістал Пелас – матч розпочнеться о 17:00

Шеффілд Юнайтед – Саутгемптон – матч розпочнеться о 17:00

Норвіч – Манчестер Сіті – матч розпочнеться о 19:30

Салах опублікував кумедне відео за мотивами його конфлікту з Мане

Лідер АПЛ Ліверпуль на власному полі приймав Ньюкасл. Мерсисайдці перед початком матчу йшли без втрат, набравши максимальну кількість очок. Натомість "сороки" у стартових турах зазнали двох поразок і планували виправити своє турнірне становище. Вже на 7-й хвилині вони взялись до справи: Джентро Віллемс, отримавши від Крістіана Атсу м’яч на межі штрафного майданчика, підробив його під робочу ногу і потужно пробив у правий від воротаря кут. Шокований Ліверпуль помчав до воріт суперника, але захист Ньюкала працював на відмінно, не підпускаючи "червоних" до свого воротарського майданчика.

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На 27-й хвилині після подачі кутового Джамаал Ласселс завалив у власному штрафному Жоеля Матіпа, однак арбітр проігнорував цей епізод і не призначив пенальті. Та вже за хвилину Садьйо Мане з передачі Ендрю Робертсона зрівняв рахунок у матчі: змістившись з лівого флангу ближче до центру штрафного майданчика він обвідним ударом відправив шкіряного у правий кут воріт.

Під кінець тайму замість травмованого Дівока Оріджі на полі з’явився Роберто Фірміно, а за мить мерсисайдці вийшли вперед: після помилки Мартіна Дубравки (при спробі у падінні забрати м’яч, круглий просто відскочив від голкіпера) Сане добив м’яч у пусті ворота.

На початку другої половини зустрічі чудовий шанс мав Джорджініо Вейналдум: помітивши що Дубравка вийшов далеко з воріт, він намагався перекинути кіпера гостей. Для успіху бракувало зовсім мало.

На 56-й хвилині Фірміно пробивав впритул з кута штрафного майданчика – Дубравка зорієнтувався у ситуації і вибив м’яч на кутовий. Згодом свій шанс змарнував Робертсон пробивши прямо у голкіпера гостей.

Зрештою, на 72-й хвилині "червоні" розіграли чудову комбінацію: Мохамед Салах пройшовши кілька метрів відпасував на Фірміно – Роберто п’яткою красиво повернув на єгиптянина і той пробив повз голкіпера, збільшивши перевагу своєї команди.

За три хвилини до закінчення матчу знову продемонстрував свою майстерність Дубравка, відбивши удар впритул Джердана Шакірі. За мить третій гол забив Мане, однак арбітр зафіксував положеня поза грою і взяття воріт не зарахував.

Ця перемога принесла Ліверпулю 15 очок і перше місце у турнірній таблиці, Ньюкасл з 4 пунктами залишився чотирнадцятим.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ АНГЛІЇ