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Еріксен відмовився продовжувати контракт з Тоттенхемом – Реал зможе безкоштовно отримати хавбека

19:04 451 Читать на русском
Еріксен відмовився продовжувати контракт з Тоттенхемом – Реал зможе безкоштовно отримати хавбека
Крістіан Еріксен / Фото AS

Схоже, Реал вже налагодив контакт з півзахисником Тоттенхема Крістіаном Еріксеном.

Тоттенхем отримав відмову від Крістіана Еріксена щодо продовження контракту, повідомляє Marca.

Почеттіно заявив, що Тоттенхем готовий позбутися гравців, які не сконцентровані на виступах за клуб

За інформацією видання, таке рішення хавбека пов'язане з його бажанням перейти в Реал. Контракт 27-річного данця завершується влітку 2020-го, тому мадридці матимуть змогу підписати Крістіана на правах вільного агента.

В поточному сезоні АПЛ Еріксен провів 4 матчі, та вже встиг відзначитись голом.

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Теги
Тоттенхем Тоттенхем Англія Реал Мадрид Реал Мадрид Трансфери Реал Мадрид Крістіан Еріксен Крістіан Еріксен
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