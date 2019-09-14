Матч Дербі Каунті – Кардіфф розпочався із затримкою через евакуацію гравців та вболівальників – на стадіоні шукали бомбу

Матч-відкриття сьомого туру Чемпіоншипу був затьмарений неприємною ситуацією.

Гравцям і вболівальникам Дербі Каунті та Кардіффа довелося терміново покинути стадіон за 30 хвилин перед стартовим свистком.

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Причиною стала підозра у розміщенні бомби на одній із трибун, інформує Sun. На щастя, побоювання не підтвердились – переполох зчинила лише сигнальна ракета, яку знайшли на одному з крісел арени. Згодом учасникам матчу дозволили повернутися на Прайд Парк, щоб гра таки відбулась.

До слова, звітне протистояння між Дербі Каунті та Кардіффом закінчилося нічиєю 1:1.

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