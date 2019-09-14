toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ШАХТАР - ЗОРЯ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ОЛЕКСАНДРІЯ - СК ДНІПРО-1

Матч Дербі Каунті – Кардіфф розпочався із затримкою через евакуацію гравців та вболівальників – на стадіоні шукали бомбу

10:19 50 Читать на русском
Матч Дербі Каунті – Кардіфф розпочався із затримкою через евакуацію гравців та вболівальників – на стадіоні шукали бомбу
Дербі Каунті – Кардіфф / Твіттер господарів

Матч-відкриття сьомого туру Чемпіоншипу був затьмарений неприємною ситуацією.

Гравцям і вболівальникам Дербі Каунті та Кардіффа довелося терміново покинути стадіон за 30 хвилин перед стартовим свистком.

Послідовник Суареса – в Англії футболіст отримав тривалу дискваліфікацію за укус суперника

Причиною стала підозра у розміщенні бомби на одній із трибун, інформує Sun. На щастя, побоювання не підтвердились – переполох зчинила лише сигнальна ракета, яку знайшли на одному з крісел арени. Згодом учасникам матчу дозволили повернутися на Прайд Парк, щоб гра таки відбулась.

До слова, звітне протистояння між Дербі Каунті та Кардіффом закінчилося нічиєю 1:1.

Зінченко проти головної сенсації, пекло для Неймара, а Рібері знову кине виклик Роналду: топ-5 матчів євровікенду

blog_ava
Шахтар – Зоря: анонс матчу УПЛ
08:00
2192
Теги
Англія Відеоновини Дербі Каунті Дербі Каунті Чемпіоншип Кардіфф Кардіфф
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Олійник п'ятою забив 11-й гол за Сейнайокі у сезоні-2020
    Світ — 13 вер3539 Олійник п'ятою забив 11-й гол за Сейнайокі у сезоні-2020
2
год
:
46
хв
Реал Мадрид
14:00
Леванте
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук