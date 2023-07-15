Підопічні Клоппа поїхали до Німеччини, де будуть готуватися до нового сезону. Бразилець Фабінью опинився поза списком і мое покинути команду.

Ліверпуль оголосив імена футболістів, які вирушили на перший збір "червоних" у Німеччину. Про це пише прес-служба "мерсисайдців".

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Не знайшлося місця у списку бразильському півзахисникові Фабінью – футболіст близький до переїзду в Азію, де його чекає саудівський Аль-Іттіхад. Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Ліверпуль отримає за опорника близько 40 мільйонів євро. Про фінансову складову особистого контракту Фабінью інформацію не розголошують.

Варто зазначити, що капітан Ліверпуля Джордан Хендерсон, який раніше узгодив особистий контракт з Аль-Іттіфаком Стівена Джеррарда, на збір із командою Юргена Клоппа поїхав.

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