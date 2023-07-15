Подопечные Клоппа уехали в Германию, где будут готовиться к новому сезону. Бразилец Фабиньо оказался вне списка и мое покинуть команду.

Ливерпуль объявил имена футболистов, отправившихся на первый сбор "красных" в Германию. Об этом пишет клубная пресс-служба "мерсисайдцев".

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Не нашлось места в списке бразильскому полузащитнику Фабиньо – футболист близок к переезду в Азию, где продолжит карьеру в составе саудовского Аль-Иттихада. Об этом пишет Фабрицио Романо.

Ливерпуль получит за футболиста около 40 миллионов евро. О финансовой составляющей личного контракта Фабиньо никакой информации нет.

Стоит отметить, что капитан Ливерпуля Джордан Хендерсон, ранее согласовавший личный контракт с Аль-Иттифаком Стивена Джеррарда, на сбор с командой Юргена Клоппа поехал.

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