Звичайний похід 36-річного новачка Інтер Маямі у супермаркет потрапив на об'єктиви камер.

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Мессі лише кілька днів тому дістався Флориди і починає облаштовувати своє життя. Лео разом з дружиною Антонеллою та дітками поїхали у місцевий супермаркет по продукти. Можна було очікувати моментального натовпу фанатів поруч із зіркою, але цього не сталося. Сім'я Мессі спокійно придбала все необхідне і лише після кас натрапила на кількох прихильників. Звичайно, чемпіон світу не відмовив у спільних фотографіях.

Нагадаємо, Мессі 23 роки провів у Європі, виступаючи за Барселону та ПСЖ. Аргентинець відкрито казав, що в США хоче відпочити від надмірного тиску і уваги з боку сторонніх людей.

LIONEL MESSI SHOPPING AT PUBLIX HIGHLIGHTS, ALL TOUCHES pic.twitter.com/1VYOCnpJrB — USMNT Only (@usmntonly) July 14, 2023

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