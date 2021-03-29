Захисник РБ Лейпциг та молодіжної збірної Франції Ібрагіма Конате може продовжити кар'єру в АПЛ.

Ліверпуль близький до завершення трансферу 21-річного французького центрального захисника. Очікується, що мерсисайдці заплатять РБ Лейпциг за Конате 40 млн євро, повідомляє The Athletic.

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Раніше повідомлялося, що в послугах захисника були зацікавлені лондонський Арсенал, мадридський Реал та Манчестер Юнайтед. Однак сплатити клаусулу за перспективного футболіста наважився лише Ліверпуль.

У сезоні-2020/2021 Конате зіграв в 9 матчах чемпіонату Німеччини і забив 1 гол. У РБ Лейпциг Ібрагіма перейшов влітку 2017 року на правах вільного агента. Його попереднім і єдиним на дорослому рівні клубом був французький Сошо.

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