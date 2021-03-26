Ліверпуль активно шукає підсилення оборони в Турині. Не всі переговори проходять без проблем.

Нещодавно повідомлялося, що Ліверпуль влітку планує купити захисника Торіно Бремера. Бразильця нібито хоче бачити в Мерсисайді особисто Юрген Клопп. Однак на цьому інтереси клубу не обмежилися.

Ліверпуль готовий підписати оборонця Торіно влітку – Клопп виступив ініціатором

За інформацією Tuttosport, чинні чемпіони Англії хотіли забрати ще одного гравця "биків". Йдеться про перспективного івуарійця Вілфріда Сінго. Ліверпуль розуміє, що 20-річний захисник не відразу стане гравцем основи, але хотів заздалегідь випередити конкурентів.

Повідомляється, що "червоні" зробили Торіно пропозицію у 20 млн євро, але туринський клуб відкинув її. Ба більше, сам гравець поки не хоче покидати Апенніни та чекає на запрошення у Мілан. У нинішньому розіграші Серії А Сінго провів 21 матч, записавши у свій актив гол та два асисти.

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