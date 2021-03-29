Защитник РБ Лейпциг и молодежной сборной Франции Ибрагима Конате может продолжить карьеру в АПЛ.

Ливерпуль близок к завершению трансфера 21-летнего французского центрального защитника. Ожидается, что мерсисайдцы заплатят РБ Лейпциг за Конате 40 млн евро, сообщает The Athletic.

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Ранее сообщалось, что в услугах защитника были заинтересованы лондонский Арсенал, мадридский Реал и Манчестер Юнайтед. Однако активировать клаусулу перспективного футболиста решился только Ливерпуль.

В сезоне 2020/2021 Конате сыграл в 9 матчах чемпионата Германии и забил 1 гол. В РБ Лейпциг Ибрагима перешел летом 2017 года на правах свободного агента. Его предыдущим и единственным на взрослом уровне клубом был французский Сошо.

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