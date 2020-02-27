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Гвардіола побив рекорд за кількістю перемог у плей-офф ЛЧ – наставник Манчестер Сіті випередив легендарних колег

09:43 976 Читать на русском
Гвардіола побив рекорд за кількістю перемог у плей-офф ЛЧ – наставник Манчестер Сіті випередив легендарних колег
Хосеп Гвардіола / ВВС

Для головного тренера Манчестер Сіті Хосепа Гвардіоли виїзна перемога над Реалом у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів стала рекордною.

60’ Іско
86’ Серхіо Рамос
 
Габріел Жезус 78’
Кевін де Брюйне 83’
60’ Іско
78’ Габріел Жезус
83’ Кевін де Брюйне
86’ Серхіо Рамос

На Сантьяго Бернабеу Гвардіола здобув свою 28 перемогу в рамках плей-офф Ліги чемпіонів, інформує Opta. За цим показником він випередив одразу трьох своїх зіркових колег – Алекса Фергюсона, Жозе Моурінью та Карло Анчелотті.

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Нагадаємо, що свій останній на даний момент Кубок чемпіонів Гвардіола здобув у сезоні 2010/11, коли тренував Барселону. Тоді у фіналі "синьо-гранатові" обіграли Манчестер Юнайтед.

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