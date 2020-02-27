Гвардіола побив рекорд за кількістю перемог у плей-офф ЛЧ – наставник Манчестер Сіті випередив легендарних колег

Для головного тренера Манчестер Сіті Хосепа Гвардіоли виїзна перемога над Реалом у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів стала рекордною.

На Сантьяго Бернабеу Гвардіола здобув свою 28 перемогу в рамках плей-офф Ліги чемпіонів, інформує Opta. За цим показником він випередив одразу трьох своїх зіркових колег – Алекса Фергюсона, Жозе Моурінью та Карло Анчелотті.

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Нагадаємо, що свій останній на даний момент Кубок чемпіонів Гвардіола здобув у сезоні 2010/11, коли тренував Барселону. Тоді у фіналі "синьо-гранатові" обіграли Манчестер Юнайтед.

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