На своєму офіційному сайті представник Чемпіоншипу повідомив про перехід 21-річного португальця. Фабіу Карвалью приєднався до Халл Сіті на правах оренди з Ліверпуля. Він підписав угоду до кінця поточному сезону.

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Влітку 2022 року португалець перейшов у Ліверпуль із Фулхема за 5 мільйонів фунтів стерлінгів плюс додаткові 2,7 мільйона. Однак півзахисник провів лише 13 матчів у англійській Прем'єр-лізі протягом свого дебютного сезону на Енфілді, 11 з яких відбулися до грудня.

Сезон 2023/24 Карвалью починав у складі Лейпцига, утім, він лише раз вийшов у стартовому складі. Ліверпуль був змушений повернути півзахисника взимку, розірвавши орендну угоду з німецьким клубом.

Халл Сіті наразі перебуває на сьомому місці у турнірній таблиці Чемпіоншипу з 39 балами. Фабіу Карвалью може дебютувати за новий клуб у п’ятницю 12 січня, в матчі проти Норвіч Сіті.

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