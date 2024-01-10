На своем официальном сайте представитель Чемпионшипа сообщил о переходе 21-летнего португальца. Фабиу Карвалью присоединился к Халл Сити на правах аренды из Ливерпуля. Он подписал соглашение до конца текущем сезона.

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Летом 2022 года португалец перешел в Ливерпуль из Фулхэма за 5 миллионов фунтов стерлингов плюс дополнительные 2,7 миллиона. Однако полузащитник провел лишь 13 матчей в английской Премьер-лиге в течение своего дебютного сезона на Энфилде, 11 из которых состоялись до декабря.

Сезон 2023/24 Карвалью начинал в составе Лейпцига, впрочем, он лишь раз вышел в стартовом составе. Ливерпуль был вынужден вернуть полузащитника зимой, разорвав арендное соглашение с немецким клубом.

Халл Сити сейчас находится на седьмом месте в турнирной таблице Чемпионшипа с 39 баллами. Фабиу Карвалью может дебютировать за новый клуб в пятницу 12 января, в матче против Норвич Сити.

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