Минуло трохи більше місяця відтоді, як Юрген Клопп оголосив про те, що залишить Ліверпуль після закінчення сезону. Керівництво досі не визначилося з тим, хто стане наступником німця, а також хто стане новим спортивним директором.

Як інформує The Athletic, Хабі Алонсо залишається найбажанішим кандидатом на посаду наставника "червоних". Наразі його команда випереджає Баварію на 8 очок у турнірній таблиці чемпіонату Німеччини і є основним претендентів на чемпіонський титул. На користь іспанця говорить також його минуле – він тривалий час грав за мерсисайдців. Проблема полягає в тому, що на Хабі також претендує як мінімум Баварія та Реал.

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У тому випадку, якщо Ліверпулю не вдасться домовитися з Алонсо, керівництво клубу має намір переключитися на Юліана Нагельсманна і Рубена Аморіма. Повідомляється, що боси "червоних" вражені роботою обох наставників за останні роки: Нагельманна – у Баварії та збірній Німеччини, Аморіма – у Спортінгу.

Раніше повідомлялося, що серед інших кандидатів Ліверпуль розглядає можливість запрошення наставника Брайтона Роберто Де Дзербі. Схоже, цей варіант відпав.

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