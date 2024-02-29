Головний тренер Байєра Хабі Алонсо відкритий до свого переходу в Баварію. Ця інформація була на слуху і в останні дні зайвий раз підтверджується. Про це інформує німецький журналіст та інсайдер Флоріан Плеттенберг. Однак цей "трансфер" обійдеться мюнхенцям дуже дорого.

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Повідомляється, що Байєр вимагатиме за дострокове розірвання контракту Алонсо від 15 до 25 мільйонів євро. У контракті іспанського фахівця прописана сума клаусулу в розмірі 15 млн євро, проте вона дійсна тільки протягом літа 2025 року.

Контракт Алонсо з Байєром розрахований до літа 2026 року. У послугах тренера зацікавлені Баварія, Ліверпуль і Реал.

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