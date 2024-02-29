Прошло чуть больше месяца с тех пор, как Юрген Клопп объявил о том, что покинет Ливерпуль по окончании сезона. Руководство до сих пор не определилось с тем, кто станет преемником немца, а также кто станет новым спортивным директором.

Как информирует The Athletic, Хаби Алонсо остается самым желанным кандидатом на пост наставника "красных". Сейчас его команда опережает Баварию на 8 очков в турнирной таблице чемпионата Германии и является основным претендентов на чемпионский титул. В пользу испанца говорит также его прошлое – он долгое время играл за мерсисайдцев. Проблема заключается в том, что на Хаби также претендует как минимум Бавария.

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В том случае, если Ливерпулю не удастся договориться с Алонсо, руководство клуба намерено переключиться на Юлиана Нагельсманна и Рубена Аморима. Сообщается, что боссы "красных" впечатлены работой, которую оба наставника проделывали в последние годы: Нагельманн – в Баварии и сборной Германии, Аморим – в Спортинге.

Ранее сообщалось, что среди прочих кандидатов Ливерпуль рассматривает возможность приглашения наставника Брайтона Роберто Де Дзерби. Похоже, этот вариант отпал.

Согласно источнику, Fenway Sports Group, которая владеет клубом, хочет убедить бывшего спортивного директора Ливерпуля Майкла Эдвардса вернуться на "Энфилд".

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