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Ліверпуль веде перемовини з екс-тренером Порту

19:38 731 Читать на русском
Ліверпуль веде перемовини з екс-тренером Порту
Юрген Клопп / фото із соцмереж

Керманич англійського Ліверпуля Юрген Клопп незабаром повинен отримати нового помічника. Ним стане екс-тренер Порту Вітор Матуш.

Португалець може увійти до тренерського штабу "червоних", повідомляє Liverpool Echo.

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За інформацією видання, переговори Матуша з керівництвом Ліверпуля вийшли на фінішну пряму. Новий тренер займеться налагодженням взаємодії між першою командою та академією. Цим питанням раніше займався нідерландець Пеп Ліндерс, який пішов на підвищення і став асистентом Клоппа.

Вочевидь, Вітора Матуша на посаду рекомендував саме Ліндерс. Вони разом працювали в Порту.

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Теги
Англія Ліверпуль Ліверпуль Юрген Клопп Юрген Клопп
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