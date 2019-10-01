Зінченко сподівається на довіру Пепа, Клопп приборкуватиме "биків", Інтер в гостях у Барси – головне в другому турі ЛЧ

Триває груповий етап Ліги чемпіонів. Фіналіст попереднього розіграшу зустрінеться з чемпіоном Німеччини, а Реал спробує реабілітуватися за стартове фіаско перемогою над командою українця. Про головні інтриги другого туру – в нашому матеріалі.

Зінченко та довіра Гвардіоли

Манчестер Сіті – Динамо Загреб

1 жовтня, 22:00. Манчестер, Етіхад

Зінченко пропустив два матчі Манчестер Сіті, поки Гвардіола перевіряв на його позиції Менді та Анхеліньо. У суботу українець повернувся в стартовий склад на відповідальну гру з Евертоном, але провів її відверто слабко. Фани болісно сприйняли труднощі Олександра та вимагають у Пепа запроторити його в запас, а журналісти стримано висловлюють занепокоєння. Є ризик того, що Зінченко втратить місце в основі вже сьогодні – більшість порталів ставлять в орієнтовний склад Менді.

Загребське Динамо в першому турі розтрощило Аталанту та показало, що не стане "солодкою булочкою" в групі Шахтаря. Втім, рівень хорватів і Манчестер Сіті не можна порівнювати й близько, це посередній опонент для підопічних Гвардіоли. Тому ймовірне непотрапляння Зінченка в старт не обов'язково означатиме втрату довіри. Можливо, тренер просто захоче ще раз протестувати Менді чи Анхеліньо, а Зінченка поберегти на складнішу зустріч з Вулверхемптоном на вихідних. Очевидно одне – тепер в Олександра серйозна конкуренція, його поява під питанням в кожному матчі.

"Зінченко – велика проблема для Сіті". Евертон вичавив з українця всі соки, тренери "підставили", фани спалахнули гнівом

В іншому поєдинку групи С донецький Шахтар зустрічається з Аталантою. Анонс зустрічі за участю чемпіона України читайте в окремому матеріалі.

Коли фіналіст ЛЧ – не фаворит на власному полі

Тоттенхем – Баварія

1 жовтня, 22:00. Лондон, Тоттенхем Хотспур Стедіум

Тоттенхем навесні вийшов у фінал Ліги чемпіонів, а влітку підсилив проблемну зону класним хавбеком і не відпустив лідерів. "Шпорам" прогнозували спокійне третє місце АПЛ і плей-офф ЛЧ в новому сезоні. Однак Маурісіо Почеттіно та його підопічні розчаровують: невиразна гра в чемпіонаті, поганий старт на євроарені (нічия з Олімпіакосом), сенсаційний виліт з кубка ліги, непорозуміння в колективі. Як наслідок – Тоттенхем вважається аутсайдером у домашньому протистоянні з Баварією.

Мюнхенці цього вікенду вирвалися на вершину Бундесліги, не знаючи поразок у Німеччині. Зіркові новачки вже адаптувалися та приносять користь – Коутінью легко знайшов спільну мову з Лєвандовскі, посадив у запас Мюллєра та почав забивати. Баварія виглядає цікаво та сильно, але це все проявляється лише з середняками. Жоден з двох матчів проти топ-команд (Борусія Д, РБ Лейпциг) "ротен" у цьому сезоні не виграли. Дається взнаки примітивність Ніко Ковача як тренера – він не завжди читає гру та правильно реагує на ходи суперника. Саме в цьому шанс Тоттенхема, адже за підбором виконавців німецький гегемон попереду.

Соболь на Сантьяго Бернабеу

Реал – Брюгге

1 жовтня, 19:55. Мадрид, Сантьяго Бернабеу

Реал ганебно стартував у Лізі чемпіонів, зазнавши розгрому від знекровленого ПСЖ. Відтоді справи у "вершкових" пішли вгору – команда за три матчі чемпіонату не пропустила жодного гола та очолила турнірну таблицю Прімери. Суперники були дуже серйозні, але Севілья, Осасуна та Атлетіко в сумі завдали в площину воріт Реала лише 1 удар. На фоні таких результатів немає сумнівів, що мадридці реабілітуються в Лізі чемпіонів у поєдинку з Брюгге. Недооцінки очікувати не варто.

Брюгге їде в Мадрид в статусі лідера чемпіонату Бельгії. Команда взагалі ще не програла жодного матчу в цьому сезоні – навіть проти Динамо у кваліфікації Ліги чемпіонів на останніх секундах вдалося уникнути поразки. Протягом минулого тижня Брюгге виграв дві зустрічі з рахунком 8:0 з Едуардом Соболем у складі. Гравець збірної України повернувся в основу, оскільки його конкурент по лівому флангу оборони отримав пошкодження. На Сантьяго Бернабеу бельгійські ЗМІ прогнозують в старті Рікку, але надії на появу Соболя зберігаються.

Клопп приборкуватиме сенсаційних "бичків"

Ліверпуль – Зальцбург

2 жовтня, 22:00. Ліверпуль, Анфілд

У першому турі Зальцбург шокував Європу диким побиттям Генка з шістьома голами. Для тих, хто не стежить за австрійською Бундеслігою, такий перфоманс "биків" став сюрпризом. Точніше "бичків" – колектив у Ред Булла дуже юний. Дивовижно, що Зальцбург феєрить (у чемпіонаті в них 40 голів за 9 турів) після літнього розпродажу лідерів та втрати тренера. Як виявилося, Холанд, Хван, Собослаї та Вьобер під керівництвом Джессі Марша здатні розривати не гірше.

Ліверпулю потрібно підійти до дуелі з австрійцями з повною відповідальністю. Не варто повторювати торішніх помилок, коли "червоні" ризикували вилетіти з тріумфальної Ліги чемпіонів ще на груповому етапі. Зачин для такого сценарію готовий – Клопп два тижні тому знову провалив виїзд у Неаполь. Ліверпуль після 7 турів йде без втрат в АПЛ, відірвавшись від головного конкурента на 5 очок, і демонструє чудовий футбол. Мерсисайдці – величезний фаворит завтрашнього матчу, але не дивуйтеся, якщо гості Анфілду виглядатимуть яскравіше.

"Футбол – це не життя чи смерть, гравці – не боги". Відверта сповідь Клоппа про сина, фейли, Барселону та велику місію

Неробоча магія Конте проти обмеженості Вальверде

Барселона – Інтер

2 жовтня, 22:00. Барселона, Камп Ноу

Інтер грандіозно стартував у Серії А – максимум очок у шести турах. Це було очікувано – всі знають, що Антоніо Конте дає результат з перших днів на новому місці. Однак всім не гірше відомо, що на Лігу чемпіонів блиск його команд не розповсюджується. Два тижні тому Інтер розписав нічию зі Славією, а повинен був навіть програвати чехам. Конте розізлився, що цю невдачу пояснювали його невмінням грати на євроарені.

Матч з Барселоною – чудова нагода закрити рот скептикам. У будь-якому разі "нерадзуррі" необхідно виправляти ситуацію – Славія хоч і приємно здивувала рівнем гри, але залишилася андердогом квартету F і навряд чи ще в когось відбере очки. Барселона також розчарувала в першому турі групового етапу, однак "відскочила" в Дортмунді нічиєю.

Каталонці виграли два останні матчі, чим трішки заспокоїли своїх вболівальників. Щоправда, питання про те, на що здатна Барселона Вальверде без Мессі, залишається відкритим. Ліонель відновив тренування та має шанс зіграти проти Інтера – порятунок для наставника. Літні новачки міланців у цьому сезоні Серії А вже настріляли 7 голів і 8 асистів, а Вальверде не може розкрити сильні сторони Де Йонга та Грізманна. Від Барселони чекають якісного футболу проти рівного за силою опонента. У випадку невдачі (а вона цілком реальна) потік критики буде не спинити.

Вальверде вбиває Барселону