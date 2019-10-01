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Ливерпуль ведет переговоры с экс-тренером Порту

19:38 24 Читати українською
Ливерпуль ведет переговоры с экс-тренером Порту
Юрген Клопп / фото из соцсетей

Наставник английского Ливерпуля Юрген Клопп вскоре должен получить нового помощника. Им станет экс-тренер Порту Витор Матуш.

Португалец может войти в тренерский штаб "красных", сообщает Liverpool Echo.

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По информации издания, переговоры Матуша с руководством Ливерпуля вышли на финишную прямую. Новый тренер займется налаживанием взаимодействия между первой командой и академией. Этим вопросом ранее занимался голландец Пеп Линдерс, но пошел на повышение и стал ассистентом Клоппа.

Очевидно, Витора Матуша на должность рекомендовал именно Линдерс. Они вместе работали в Порту.

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Ливерпуль Ливерпуль Англия Юрген Клопп Юрген Клопп
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