Ливерпуль ведет переговоры с экс-тренером Порту

Наставник английского Ливерпуля Юрген Клопп вскоре должен получить нового помощника. Им станет экс-тренер Порту Витор Матуш.

Португалец может войти в тренерский штаб "красных", сообщает Liverpool Echo.

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По информации издания, переговоры Матуша с руководством Ливерпуля вышли на финишную прямую. Новый тренер займется налаживанием взаимодействия между первой командой и академией. Этим вопросом ранее занимался голландец Пеп Линдерс, но пошел на повышение и стал ассистентом Клоппа.

Очевидно, Витора Матуша на должность рекомендовал именно Линдерс. Они вместе работали в Порту.

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