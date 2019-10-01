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Клопп анонсував повернення Аліссона в матчі з Манчестер Юнайтед

18:19 155 Читать на русском
Клопп анонсував повернення Аліссона в матчі з Манчестер Юнайтед
Аліссон / Reuters

Основний голкіпер англійського Ліверпуля Аліссон повернеться на поле не раніше, ніж після паузи на матчі національних збірних. Процес відновлення воротаря прокоментував керманич мерсисайдців Юрген Клопп.

 

"Одна річ – це думка Аліссона, друга – думка медичного штабу. Вони обережні в оцінці. Тому дивитимемося далі.

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Аліссон виглядає дуже добре, та оскільки це була серйозна травма, то ми не хочемо ризикувати. Із командою він досі не тренувався, і ми повинні поглянути, як підуть справи в суботу в матчі з Лестером. До поєдинку з МЮ він, вочевидь, буде готовий на всі 100. Побачимо", – цитує Клоппа Goal.

Нагадаємо, що Аліссон зазнав важкої травми ще в матчі 1-го туру АПЛ проти Норвіча (4:1). Із тих пір роль основного голкіпера "червоних" виконує іспанець Адріан.

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Англія Юрген Клопп Юрген Клопп Аліссон Аліссон Манчестер Юнайтед - Ліверпуль Ліверпуль Ліверпуль
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