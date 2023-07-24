Ливерпуль в сумасшедшем матче не смог победить клуб второй Бундеслиги – Салах и Нуньес оформили по хет-трику
"Красные" также готовятся к старту нового сезона – подопечные Юргена Клоппа выдали феерический матч против немецкого Гройтер Фюрта.
Товарищеские матчи.
Гройтер Фюрт – Ливерпуль – 4:4
Голы: Грин, 47, Петков, 67, Зиб, 74, 77 – Диас, 22, Нуньес, 50, 59, Салах, 89
Клопп решил опробовать разные составы в каждом из таймов, разбавив игроков основы с молодежью "красных". Единственный гол в первой половине забил Диас в довольно эффектной манере, разобравшись с защитой на маленьком клочке поля, и пробив в дальний угол.
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После перерыва Гройтер Фюрт сравнял счет, но Дарвин очень быстро вывел мерсисайдцев вперед с ассиста Салаха. Уругваец на 59 минуте оформил дубль – голевая передача снова от Мохамеда. Тем не менее, Гройтер Фюрт выдал ударную 10-минутку, забив трижды с 67 по 77 минуты. Но Ливерпуль спасся в конце игры – теперь уже Нуньес ассистировал Салаху, каждый из форвардов оформил по 3 результативных действия.
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