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Ліверпуль та Рома не можуть узгодити суму компенсації за Аліссона

13:16 178 Читать на русском
Ліверпуль та Рома не можуть узгодити суму компенсації за Аліссона
Аліссон / Sky Sports

Голкіпер Роми Аліссон Беккер може невдовзі продовжити кар'єру на Туманному Альбіоні.

За інформацією Sky Sports Italia, Ліверпуль продовжує переговори з Ромою щодо трансферу бразильця Аліссона.

Однак, як стверджують джерела, клуби не можуть домовитись щодо суми трансферу голкіпера.

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Ліверпуль нібито запропонував 70 млн євро, проте Рома хоче отримати за Аліссона 75 млн. Переговори між клубами тривають.

Відзначимо, трансферу Аліссона в Ліверпуль може завадити Челсі. "Аристократи" розглядають Аліссона в якості заміни Куртуа, який найближчим часом може перейти у Реал та вже почав пошуки будинку у Мадриді.

У минулому сезоні Серії А бразильський воротар зіграв у складі Роми 49 матчів.

Під час ЧС-2018 Аліссон був основним голкіпером збірної Бразилії та провів 5 матчів на Мундіалі.

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Англія Трансфери Ліверпуля Трансфери Чемпіонату Англії Рома Рома Аліссон Аліссон Ліверпуль Ліверпуль
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